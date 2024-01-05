«Теперь часть семьи». «Альпин» — о Мике Шумахере

Французская команда Формулы-1 «Альпин» показала фото своего пилота Эстебана Окона с его товарищем Миком Шумахером. В 2024 году Мик будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в составе «Альпин».

«Теперь часть семьи «Альпин», — говорится в сообщении французской команды.

Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team

Напомним, Шумахер является также резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». В немецкую команду он перешёл после того, как покинул американский гоночный коллектив «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В «Хаасе» Мик был боевым пилотом. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Ранее бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер выразил уверенность, что, если бы рядом с Миком был его отец, карьера молодого немецкого пилота в «Королевских гонках» могла бы продолжаться и сейчас.