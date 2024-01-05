Кристиан Хорнер – о «Феррари»: итальянские СМИ абсолютно жестоки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об итальянской команде Формулы-1 «Феррари».

«Феррари» – это команда другого типа, национальная команда. С этим связано давление, с которым она сталкивается. Итальянские СМИ абсолютно жестоки и тщательно отслеживают каждое действия гоночного коллектива. Ожидания просто огромны.

Фредерик Вассёр – талантливый человек, а «Феррари» – большая фигура в Формуле-1. Ожидания от них в новом сезоне будут очень высокими», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

В Кубке конструкторов сезона-2023 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». («Феррари»). В сезоне 2022 года «Скудерия» была второй.

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