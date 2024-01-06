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На «Дакаре»-2024 первый сход: Хоаким Родригес госпитализирован на вертолёте после аварии

На «Дакаре»-2024 первый сход: Хоаким Родригес госпитализирован на вертолёте после аварии
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Сегодня, 6 января, проходит первый этап 46-го в истории ралли-марафона «Дакар». Португальский пилот команды HERO Хоаким Родригес, выступающий в зачёте мотоциклов, попал в серьёзную аварию на 82-м километре спецучастка, сообщает сайт турнира.

Как сообщается, первыми к Родригесу подоспели другие пилоты. Во время прибытия бригады скорой помощи гонщик находился в сознании. Сообщается, что у него подозрение на перелом. Португалец был эвакуирован и доставлен в больницу при помощи вертолёта.

Напомним, в этом году «Дакар» проходит с 6 по 19 января. Российские гонщики отстранены от участия решением Международной автомобильной федерации. Пилоты с российским паспортом могут участвовать в ралли-марафоне только в нейтральном статусе.

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