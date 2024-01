Запас хода Tesla Cybertruck оказался меньше заявленного

Блогеры YouTube-канала Out of Spec Motoring протестировали запас хода Tesla Cybertruck, и он оказался на 20% ниже заявленного. Так, по словам представителей Tesla, полностью заряженной батареи автомобиля хватает на 511 километров, однако у Out of Spec Motoring энергии хватило лишь на 409.

В тесте использовалась версия Cybertruck с двумя электромоторами. Перед началом заезда батарея была полностью заряжена, а автомобиль двигался до тех пор, пока у него оставалась энергия.

Права на видео принадлежат Out of Spec Motoring. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Out of Spec Motoring.

Заезды проходили в условиях прохладной погоды (7°C), по большей части времени скорость автомобиля составляла 112 км/ч. Отмечается, что это не самые благоприятные условия для электромобиля, однако они не объясняют разницу запасе хода в 20%.

Добавим, что это уже не первый раз, когда компания Tesla была уличена в несоответствии заявленных и фактических характеристик автомобиля. Так, на презентации Cybertruck был показан ролик, на котором пикап якобы опередил спорткар Porsche на дистанции четверть мили, перевозя при этом в прицепе ещё один Porsche. Позднее выяснилось, что заезды проходили на меньшей дистанции — ⅛ мили, что менее впечатляюще, учитывая преимущество электромотора в динамике разгона.