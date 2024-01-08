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Даниил Квят: Марко сказал, что я должен побеждать Риккардо в каждой гонке

Даниил Квят: Марко сказал, что я должен побеждать Риккардо в каждой гонке
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят вспомнил, как советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко просил его побеждать Даниэля Риккардо в каждой гонке 2016 года.

«Хельмут сказал: «Нам нужно, чтобы ты более или менее стабильно побеждал Даниэля в каждой гонке». Я ответил: «Хорошо, давайте посмотрим. Он не идиот, но я буду делать всё возможное, как и он». Первые несколько гонок получились сложными, но были явные улучшения, как в Китае. Затем был Сочи. Очевидно, им это было нужно», — приводит слова Квята пресс-служба Формулы-1.

Квят покинул австрийскую команду в 2016 году, после чего перешёл в «Торо Россо». На смену Даниилу пришёл голландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор.

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