Ник де Врис — хейтерам: легко критиковать, сидя на диване, но это моя жизнь

Нидерландский пилот Ник де Врис прокомментировал критику, с которой многократно сталкивался в прошлом сезоне, когда выступал за команду Формулы-1 «Альфа Таури».

«Какого-то контроля над этим у меня нет. Что тут сказать, легко критиковать кого-то, сидя на диване или с телефоном в руке. И вообще, я не думаю, что мне нужно оценивать свои выступления. Мне не нужно никому ничего доказывать. Случилось так, как случилось. Что есть, то есть. Я продолжаю свою карьеру в других категориях. В конце концов, я выступаю для себя. Это моя карьера, и я думаю, что автоспорт — лучшее, что есть на свете. Это моя жизнь, я делаю это по-своему и двигаюсь своим курсом», — приводит слова де Вриса Pit Debrief со ссылкой на De Telegraaf.