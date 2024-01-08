Квят: самое простое для меня — вернуться в Формулу-1 и снова пилотировать на пределе

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят высказался о потенциальном возвращении в «Королевские гонки».

«Время от времени я поддерживаю связь с Хельмутом Марко. Также недавно я разговаривал с Францем Тостом. Постараюсь покататься с ним на лыжах теперь, когда он уходит на пенсию. Но, вообще, я всегда буду следить за Формулой-1. В конце концов, что бы я ни пилотировал, можно заметить, что что-то от Формулы-1 в моём стиле остаётся. Самое простое для меня — вернуться за руль машины Формулы-1 и снова пилотировать её на пределе. Но теперь, если бы мне пришлось вернуться в Формулу-1, это больше походило бы на сценарий для Голливуда или Netflix! Впрочем, почему бы и нет?» — приводит слова Квята пресс-служба Формулы-1.