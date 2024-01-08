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«Стейк» показал первые фото болида 2024 года

«Стейк» показал первые фото болида 2024 года
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Команда Формулы-1 «Стейк», ранее выступавшая под названием «Альфа Ромео», опубликовала первые фотографии болида 2024 года, который, как ожидается, будет представлен в Лондоне (Великобритания).

Примечательно, что «Заубер» впервые проведёт презентацию в Великобритании. Ранее подобные мероприятия команды проходили в Швейцарии, Австрии и Германии.

«Готовимся к запуску», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Ромео» заняла девятое место в Кубке конструкторов, опередив американский «Хаас». Китаец Гуаньюй Чжоу стал 18-м в личном зачёте. Финский ветеран Валттери Боттас завершил чемпионат на 15-й строчке.

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