Дженсон Баттон назвал команду, которая навяжет борьбу «Ред Булл» в новом сезоне Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон высказал мнение, что «Мерседес» в новом сезоне «Королевских гонок» станет той командой, которая навяжет борьбу обладателю Кубка конструкторов «Ред Булл».

«Это будет «Мерседес». Если посмотреть на последние десять лет, понимаешь, что борьба шла между «Мерседесом» и «Ред Булл». Так что это будет «Мерседес». Я бы с удовольствием сказал «Феррари». Я бы хотел, чтобы они были в этом списке. Можно сказать, что они были ближайшим конкурентом, особенно ближе к концу сезона, но я думаю, что «Мерседес» добьётся хорошего прогресса к 2024 году. Хотя будет ли этого достаточно, я не знаю», — приводит слова Баттона Sky Sports.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов.