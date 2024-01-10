«Нас обманули». Предприятия Лас-Вегаса требуют компенсации за проведение Формулы-1

Несколько предприятий, которые утверждают, что потеряли миллионы долларов дохода из-за Гран-при Лас-Вегаса, требуют финансовой компенсации от правительства округа Кларк.

«Мы не нуждаемся в Формуле-1. Это мы нужны Формуле-1. Мы хотим получить компенсацию за убытки, которые понёс наш округ после Формулы-1 округ и LVCVA.

Они пришли, все разгромили, провели гонку и убрались восвояси. Если это повторится в следующем году, я выйду из бизнеса — на 100 процентов», — приводит слова владельца магазина Jay's Market Уэйда Бона PlanetF1.

«Нас, как сообщество, обманули, нас одурачили. Такого еще не было. Это просто вышло из-под контроля.

Это первый случай, когда Лас-Вегас был одурачен такой внешней организацией, как Формула-1. Никто из нас не хочет разрушать Лас-Вегас. Мы не хотим судебных разбирательств. Мы хотим превратить негатив в позитив. Будет гораздо лучше, если окружная комиссия, LVCVA и Формула-1 соберутся вместе и будут активно решать эту проблему», — сказал владелец ресторана Battista's и генеральный менеджер казино Stage Door Рэнди Маркин.

Председатель окружной комиссии Тик Сегерблом признал, что у предпринимателей есть «законные основания», но структура, которая будет принимать решения по искам, еще не определена.

«Конечно, мы рассмотрим этот вопрос в будущем. Прежде чем утвердить проведение Формулы-1 (на 2024 год), мы рассмотрим вопросы, связанные с бизнесом, который пострадал в прошлом и может пострадать в будущем»