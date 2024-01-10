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Нико Хюлькенберг поблагодарил Гюнтера Штайнера, покинувшего «Хаас»

Нико Хюлькенберг поблагодарил Гюнтера Штайнера, покинувшего «Хаас»
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг обратился к Гюнтеру Штайнеру, который покинул пост главы команды после 10 лет работы.

«Большое спасибо, Гюнтер. За ваше доверие, дружбу и возможность снова участвовать в гонках Формулы-1! Вы, несомненно, настоящая личность. Желаю всего наилучшего!» — написал Хюлькенберг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Штайнер являлся руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «Королевских гонках» в 2016 году. Лучший результат американского коллектива пришёлся на сезон-2018, когда он занял итоговое пятое место в Кубке конструкторов.

Сегодня, 10 января, стало известно, что Штайнера сменит японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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