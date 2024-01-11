Резервист «Хааса» Фиттипальди отреагировал на уход Штайнера из команды

Резервист команды Формулы-1 «Хаас» бразилец Пьетро Фиттипальди прокомментировал уход главы коллектива Гюнтера Штайнера после 10 лет работы.

Напомним, вчера, 10 января, стало известно, что Штайнера сменит японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

«Я очень благодарен за всё, что ты сделал для меня, Гюнтер! Я сильно вырос и как гонщик, и как человек, обучаясь у тебя. Спасибо за то, что был отличным боссом, другом и наставником. Всего наилучшего!» — написал Фиттипальди в соцсети X (ранее Twitter).

Гюнтеру Штайнеру 58 лет. Специалист являлся руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «Королевских гонках» в 2016 году. Лучший результат американского коллектива пришёлся на сезон-2018, когда он занял итоговое пятое место в Кубке конструкторов.