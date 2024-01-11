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Команда Ф-Е отказалась от созданной с помощью ИИ женщины-инфлюенсера после критики фанатов

Команда Ф-Е отказалась от созданной с помощью ИИ женщины-инфлюенсера после критики фанатов
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Команда Формулы-Е Mahindra Racing отказалась от планов по использованию женщины-инфлюенсера, созданной с помощью искусственного интеллекта и уже получившей имя – Ава. Гоночный коллектив столкнулся с негативной реакцией болельщиков и принял решение свернуть проект, а также удалить страницу Авы из соцсетей.

Фото: motorsport.com

Многие пользователи порекомендовали команде пригласить на работу настоящую женщину.

«Автоспортивные компании/команды будут делать что угодно, только не нанимать настоящих женщин», — написал один из пользователей.

«Поддержка разнообразия, инклюзивности и инноваций лежит в основе Mahindra Racing. В процессе создания нашей программы ИИ мы ориентировались на эти принципы. Но ваши комментарии имеют огромную ценность для нас. Ознакомившись с ними, мы решили закрыть проект», — написал у себя в социальных сетях руководитель команды Фредерик Бертран.

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