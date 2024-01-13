В Формуле-Е рассказали о переговорах с Серхио Пересом

Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго рассказал, что находится в постоянном контакте с мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом насчёт его возможного перехода Формулу-E. Перес подтвердил слова Лонго.

«Я постоянно разговариваю с Серхио. Надеюсь, что он совершит шаг навстречу настоящим соревнованиям (улыбается)», — приводит слова Лонго AS media.

«Лонго говорит: «Формула-E — твой дом, его двери открыты. Тебя ждут», — сказал Перес.

Напомним, действующий контракт Серхио Переса с «Ред Буллом» рассчитан до конца 2024 года. Мексиканец является вице-чемпионом серии GP2 (2010). С 2011 года он выступает в Формуле-1. С 2021 года он является гонщиком команды «Ред Булл».

Ранее мексиканское издание esto.com.mx обвинило Макса Ферстаппена в неуважении к Пересу.