«Прошлый год был похож на американские горки». Де Врис высказался о возвращении в гонки

Нидерландский пилот Ник де Врис высказался о предстоящем выступлении в Формуле-Е. Напомним, ранее стало известно, что нидерландец подписал многолетний контракт с командой «Махиндра».

«В целом я очень взволнован, очень счастлив и благодарен за эту возможность. Прошлый год для меня был похож на американские горки. Я очень благодарен за тёплый приём всему сообществу Формулы-E. Действительно приятно начинать сезон в Мексике, где к нашему виду спорта относятся с большой страстью и его высоко ценят. Я по-настоящему счастлив. Я хорошо провёл зиму, побыл с семьёй, и теперь просто с нетерпением жду возможности снова участвовать в гонках», — приводит слова де Вриса GPblog.

Напомним, де Врис начал прошлый год в статусе боевого пилота команды Формулы-1 «Альфа Таури», но был заменён на Даниэля Риккардо в середине сезона из-за неудовлетворительных результатов.