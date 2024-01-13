Фото: Карлос Сайнс готовится к новому сезону Ф-1

Пилот команды Формулы-1 «Феррари», испанец Карлос Сайнс-младший поделился с подписчиками фотографиями со своей подготовки к новому сезону.
«Тренировочный лагерь, часть первая», — написал Сайнс в социальных сетях.
Фото: из личного архива Карлоса Сайнса
Фото: из личного архива Карлоса Сайнса
Фото: из личного архива Карлоса Сайнса
Фото: из личного архива Карлоса Сайнса
Фото: из личного архива Карлоса Сайнса
Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В прошедшем сезоне Карлос занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 200 очков. Его товарищ по команде Шарль Леклер занял пятое место, набрав 206 очков.
Ранее стала известна возможная дата объявления новых контрактов Сайнса и Леклера с «Феррари».