Фото: Карлос Сайнс готовится к новому сезону Ф-1

Пилот команды Формулы-1 «Феррари», испанец Карлос Сайнс-младший поделился с подписчиками фотографиями со своей подготовки к новому сезону.

«Тренировочный лагерь, часть первая», — написал Сайнс в социальных сетях.

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В прошедшем сезоне Карлос занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 200 очков. Его товарищ по команде Шарль Леклер занял пятое место, набрав 206 очков.

Ранее стала известна возможная дата объявления новых контрактов Сайнса и Леклера с «Феррари».