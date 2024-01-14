Паскаль Верляйн выиграл первую гонку нового сезона Формулы-Е

Пилот команды Tag Heuer Porsche Паскаль Верляйн выиграл первый этап нового сезона Формулы-Е, который прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Для Верляйна это пятая победа в электросерии — по числу выигранных гонок немец теперь входит в топ-10 за всю историю чемпионата. Отметим, что результаты гонки пока носят предварительный характер — судьи изучают возможные нарушения со стороны Верляйна, а также Джейка Денниса.

Главным соперником Верляйна в этом заезде стал Себастьен Буэми из Envision Racing. Однако швейцарцу удавалось опережать Паскаля лишь в тех эпизодах, когда немец заезжал в зону Attack Mode и затем возвращал ему первую позицию после того как сам сам активировал режим повышенной мощности.

Буэми в итоге финишировал на второй позиции, а третьим, опередив Максимилиана Гюнтера, стал Ник Кэссиди. Топ-5 замкнул Митч Эванс, сдержавший Жана-Эрика Верня, Джейка Хьюза и Стоффеля Вандорна, а действующий чемпион Джейк Деннис занял девятое место.

Отметим, что на девятом круге заезд был нейтрализован автомобилем безопасности из-за аварии Робина Фряйнса в 17-м повороте. Из-за этого дистанция гонки была увеличена с 35 кругов до 37.

Формула-Е. Мехико (топ-10*):

1. Паскаль Верляйн (Tag Heuer Porsche) — 37 кругов.

2. Себастьен Буэми (Envision Racing) +1,162 сек.

3. Ник Кэссиди (Jaguar TSC Racing) +2,079.

4. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +5,780.

5. Митч Эванс (Jaguar TSC Racing) +13,064.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +13,405.

7. Джейк Хьюз (Neom McLaren) +13,916.

8. Стоффель Вандорн (DS Penske) +14,392.

9. Джейк Деннис (Andretti) +14,767.

10. Норман Нато (Andretti) +15,312.

* предварительные результаты

Сезон Формулы-Е продолжится 26–27 января сдвоенным этапом в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.