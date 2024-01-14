За один из самых редких Ford GT40 заплатили более $ 6 млн

На аукционе Mecum, который завершится 14 января в Киссимми, штат Флорида, продан один из самых редких Ford GT в мире — GT40 Mk I 1966 года, который был выпущен тиражом в 30 экземпляров. По данным издания AutoEvolution, сумма сделки составила $ 6,3 млн.

Ford GT40 Mk I 1966 года Фото: mecum.com

Этот автомобиль — модифицированная для дорог общего пользования версия гоночного Ford GT40, построенного для участия в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». Изначально машина принадлежала экс-пилоту «Феррари» Умберто Мальоли, но позже перешла к другому владельцу.

Ford GT40 Mk I 1966 года Фото: mecum.com

Под капотом у автомобиля 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 306 лошадиных сил, а от гоночной машины его отличает более мягкая подвеска и выхлопная система.

Ford GT40 Mk I 1966 года Фото: mecum.com

Отметим, что аукционный рекорд стоимости для автомобилей Ford был установлен в 2012 году, когда на мероприятии RM Auctions за $ 11 млн был продан GT40, на котором Жаки Икс и Дик Томпсон выиграли «1000 км Спа» 1957 года.