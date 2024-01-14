Стало известно, когда «Альфа Таури» презентует новую машину

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» собирается презентовать свою новую машину на сезон-2024 9 февраля. Об этом сообщает испанское издание Motorsport.

При этом в материале отмечается, что эта дата ещё подлежит окончательному подтверждению.

Ранее в Формуле 1 представили календарь следующего сезона, который был утверждён Всемирным советом ФИА. В календарь включены 24 этапа. Ожидается, что сезон начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря 2024 года. Первые две гонки сезона, в Бахрейне и Саудовской Аравии, пройдут в субботу. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с Рамаданом.

Напомним, «Альфа Таури» в прошлом сезоне заняла восьмое место в Кубке конструкторов среди 10 команд Формулы-1, набрав 25 баллов в турнирной таблице.