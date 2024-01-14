Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, когда «Альфа Таури» презентует новую машину

Стало известно, когда «Альфа Таури» презентует новую машину
Комментарии

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» собирается презентовать свою новую машину на сезон-2024 9 февраля. Об этом сообщает испанское издание Motorsport.

При этом в материале отмечается, что эта дата ещё подлежит окончательному подтверждению.

Ранее в Формуле 1 представили календарь следующего сезона, который был утверждён Всемирным советом ФИА. В календарь включены 24 этапа. Ожидается, что сезон начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря 2024 года. Первые две гонки сезона, в Бахрейне и Саудовской Аравии, пройдут в субботу. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с Рамаданом.

Напомним, «Альфа Таури» в прошлом сезоне заняла восьмое место в Кубке конструкторов среди 10 команд Формулы-1, набрав 25 баллов в турнирной таблице.

Материалы по теме
В «Альфа Таури» объяснили, почему не объявили новое название команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android