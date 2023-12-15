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В «Альфа Таури» объяснили, почему не объявили новое название команды

В «Альфа Таури» объяснили, почему не объявили новое название команды
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В «Альфа Таури» высказались о том, что в заявочном листе на участие в Формуле-1 в сезоне-2024 команда сохранила старое название, несмотря на то что ранее анонсировала смену названия.

«На данный момент мы не можем представить новое название команды, поэтому мы решили просто использовать старое, ожидая момента, когда мы сможем всё подтвердить. Вероятно, это случится в начале следующего года», — приводит слова неназванного представителя «Альфа Таури» GPblog.

Ранее сообщалось, что в новом названии коллектива будет фигурировать упоминание одного из модных брендов. Предварительно основными претендентами были adidas и Hugo Boss, однако в окончательной заявке на следующий сезон название осталось практически прежним — Scuderia Alpha Tauri RB. Шасси команды теперь будет называться RB, что хорошо сочетается со слухами, что в итоге команда получит название «Рейсинг Буллз».

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