«Впервые за 2 года похоже на машину». Обнародован первый отзыв о новом болиде «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о состоявшейся беседе с бывшим гонщиком Формулы-1 Энтони Дэвидсоном, который сейчас работает на симуляторе немецкой команды. По словам Вольфа, Дэвидсон остался доволен.

«Он сказал: «Впервые за два года машина похожа на машину». Конечно, мне бы хотелось, чтобы то же самое было и на трассе, но за последние два года мы убедились, что так получалось не всегда», — приводит слова Вольфа издание The Telegraph.

Ранее стало известно, что Вольф продлил контракт с «Мерседесом» на три года – до сезона-2026.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Сезоном ранее немецкая команда была третьей.