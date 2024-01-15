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Ван ден Бринк выиграл восьмой этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Мацик по-прежнему лидер

Сегодня, 15 января, состоялся восьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал голландский пилот Мартин ван ден Бринк, вторым финишировал чех Мартин Мацик, замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Чехии Алеш Лопрайс.

«Дакар»-2024, восьмой этап. Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Iveco) – 3:38.27;

2. Мартин Мацик (Iveco) +1.18;

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 13.45;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 14.30;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 19.43.

Общий зачёт пилотов после восьми этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 38:19.55;

2. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:48.37;

3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.20;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 4:00.22;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 7:13.51.