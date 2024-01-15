Ван ден Бринк выиграл восьмой этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Мацик по-прежнему лидер

Сегодня, 15 января, состоялся восьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал голландский пилот Мартин ван ден Бринк, вторым финишировал чех Мартин Мацик, замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Чехии Алеш Лопрайс.
«Дакар»-2024, восьмой этап. Грузовики:
1. Мартин ван ден Бринк (Iveco) – 3:38.27;
2. Мартин Мацик (Iveco) +1.18;
3. Алеш Лопрайс (Praga) + 13.45;
4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 14.30;
5. Вик Верстейнен (Iveco) + 19.43.
Общий зачёт пилотов после восьми этапов:
1. Мартин Мацик (Iveco) – 38:19.55;
2. Алеш Лопрайс (Praga) + 1:48.37;
3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.20;
4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 4:00.22;
5. Вик Верстейнен (Iveco) + 7:13.51.