Тото Вольф: расследование ФИА по поводу меня и моей жены нанесло нам огромный ущерб

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что репутация его семьи пострадала от расследования ФИА, проведённого в конце прошлого года на фоне обвинений в конфликте интересов.

Утверждалось, что Тото Вольф имел доступ к переговорам руководства Формулы-1 (FOM), недоступным для боссов конкурирующих команд, а Сьюзи Вольф была посвящена в дискуссии между директорами команд из-за её близких отношений с Тото.

Однако все нынешние команды Формулы-1 встали на защиту семьи Вольф, выпустив совместное заявление, и вскоре после этого ФИА прекратила расследование.

«За нами следят миллионы людей, поэтому мы всегда должны быть примером того, что мы говорим и что делаем. Расследование, которое было начато и закрыто за два дня, нанесло огромный ущерб, и это не то, чего вы ожидаете от мира Формулы-1 в целом.

Если мы хотим сделать спорт всё более профессиональным, мы должны стремиться к большей прозрачности там, где её нет, и к стандартам самого высокого уровня, насколько это возможно.

Это моя позиция. Я не могу говорить за Сьюзи, но она — человек, который не сдаётся, она обладает огромным упорством. Она не в первый раз сталкивается с трудной ситуацией и в любом судебном деле будет идти до конца. Когда вы сейчас набираете в гугле её имя, расследование сразу же оказывается на первом месте. Пуля вылетела из пистолета, и её уже не вставишь обратно», — приводит слова Вольфа Racingnews365.