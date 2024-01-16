Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс-младший обратился к отцу, который лидирует на «Дакаре» после восьми этапов

Карлос Сайнс-младший обратился к отцу, который лидирует на «Дакаре» после восьми этапов
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари« Карлос Сайнс-младший обратился к своему отцу Карлосу Сайнсу-старшему, который на данный момент возглавляет зачёт внедорожников после восьми этапов «Дакара».

«Хотя в этом году мы не присутствуем там физически, мы поддерживаем тебя на каждом этапе из дома. Мы очень гордимся тобой, тем, что ты продолжаешь преодолевать барьеры и превосходить себя, защищая лидерство в самом сложном ралли в мире. Осталось всего несколько дней!» — написал Сайнс в социальных сетях.

Положение после восьмого этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android