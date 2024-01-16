Карлос Сайнс-младший обратился к отцу, который лидирует на «Дакаре» после восьми этапов

Пилот «Феррари« Карлос Сайнс-младший обратился к своему отцу Карлосу Сайнсу-старшему, который на данный момент возглавляет зачёт внедорожников после восьми этапов «Дакара».
«Хотя в этом году мы не присутствуем там физически, мы поддерживаем тебя на каждом этапе из дома. Мы очень гордимся тобой, тем, что ты продолжаешь преодолевать барьеры и превосходить себя, защищая лидерство в самом сложном ралли в мире. Осталось всего несколько дней!» — написал Сайнс в социальных сетях.
Положение после восьмого этапа:
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.