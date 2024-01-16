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Вязович раскритиковал уровень грузового зачёта «Дакара» без «КАМАЗа» и «МАЗа»

Вязович раскритиковал уровень грузового зачёта «Дакара» без «КАМАЗа» и «МАЗа»
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Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович высказался по поводу грузового зачёта ралли «Дакар», который в этом году проходит без участия «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто».

«Как-то перед стартом «Дакара» вообще не было интересно, но когда прошёл первый этап — естественно, заинтересовался. Никуда не денется желание хоть и удалённо, но быть участником. При этом — не в обиду ребятам будет сказано — не увидел интересной борьбы и уровень зачёта грузовиков прямо очень-очень-очень сильно просел. Не скрываю, что и в том, и этом году болею за Алеша Лопрайса, но после того, как прошёл марафонский спецучасток, такие получились огромные разрывы, что я даже не могу предположить, что там происходило.

Знаю, что в борьбе между «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» уже 10-15 минут — неотыгрываемый гандикап, а здесь после пяти-шести дней ребята разъехались уже на часы… На мой взгляд, подготовка автомобилей просто — скажу так, чтобы не грубить — неподобающая для такого уровня соревнований. Да, ребята отдельные этапы едут хорошо, но все стоят по очень много времени, учитывая, что проехали всего шесть этапов до дня отдыха. Техника не готова, машины ненадёжны — на мой взгляд, это недопустимо для уровня «Дакара», — сказал Вязович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

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