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Мацик не смог выиграть 9-й этап «Дакара», но сохранил лидерство в зачёте грузовиков

Сегодня, 16 января, состоялся девятый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал нидерландский пилот Renault Герт Хузинк, вторым стал чех Мартин Мацик, замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Чехии Алеш Лопрайс.

«Дакар»-2024, девятый этап. Грузовики:

1. Герт Хузинк (Renault) – 3:38.27;

2. Мартин Мацик (Iveco) +01.32;

3. Алеш Лопрайс (Praga) + 04.37;

4. Митчел ван ден Бринк (Iveco) + 24.22;

5. Ярослав Вальтер (Tatra) + 26.48;

Отметим, что по итогам девятого этапа лидерство в общем зачёте сумел сохранить Мартин Мацик.

Общий зачёт пилотов после девяти этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 43:26.01;

2. Алеш Лопрайс (Praga) + 01:54.42;

3. Митчел ван ден Бринк (Iveco) + 02:12.10;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 04:36.27;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 07:51.58.