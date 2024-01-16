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Мацик не смог выиграть 9-й этап «Дакара», но сохранил лидерство в зачёте грузовиков

Мацик не смог выиграть 9-й этап «Дакара», но сохранил лидерство в зачёте грузовиков
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Сегодня, 16 января, состоялся девятый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал нидерландский пилот Renault Герт Хузинк, вторым стал чех Мартин Мацик, замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Чехии Алеш Лопрайс.

«Дакар»-2024, девятый этап. Грузовики:

1. Герт Хузинк (Renault) – 3:38.27;
2. Мартин Мацик (Iveco) +01.32;
3. Алеш Лопрайс (Praga) + 04.37;
4. Митчел ван ден Бринк (Iveco) + 24.22;
5. Ярослав Вальтер (Tatra) + 26.48;

Отметим, что по итогам девятого этапа лидерство в общем зачёте сумел сохранить Мартин Мацик.

Общий зачёт пилотов после девяти этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 43:26.01;
2. Алеш Лопрайс (Praga) + 01:54.42;
3. Митчел ван ден Бринк (Iveco) + 02:12.10;
4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 04:36.27;
5. Вик Верстейнен (Iveco) + 07:51.58.

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