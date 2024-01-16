Стало известно название нового болида «Макларена»

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала в своих социальных сетях видео, в котором поделилась новым названием болида.

В сезоне-2024 пилоты британской команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри сядут за руль машины под названием MCL38.

Отметим, что в прошлом сезоне болид коллектива назывался MCL60 в честь 60-летнего юбилея основания команды. Теперь же в британском команде вернулись к традиционной нумерации.

В минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.

Сегодня, 16 января, «Макларен» на своём официальном сайте представил новую ливрею, которую будет использовать в сезоне 2024 года. Она выполнена в традиционных цветах команды.