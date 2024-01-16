«Макларен» представил новую стильную ливрею на сезон-2024

Британская команда Формулы-1 «Макларен» на своём официальном сайте представила новую ливрею, которую будет использовать в сезоне 2024 года.

Новая ливрея, представленная пресс-службой выполнена в традиционных цветах коллектива, а также на неё нанесены все спонсоры и партнёры «Макларена». Также сообщается, что при разработке дизайна учитывались все положительные отзывы болельщиков после единичных изменений в минувшем сезоне.

Фото: Макларен

Фото: Макларен

В минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. В новом сезоне команду будет представлять та же пара пилотов, что и в прошлом — Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Напомним, победителем Кубка конструкторов стала команда «Ред Булл».