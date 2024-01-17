В «Ситроене» показали ливрею российского пилота Грязина

Заводская команда «Ситроена» продемонстрировала ливрею автомобиля Citroen C3 Rally2 в новом фирменном стиле.

Фото: «Ситроен»

«Овальный логотип играет центральную роль, особенно на крыше, где шевроны направлены вперёд, продвигая C3 Rally2 к скорости. Более крупные версии эмблемы простираются от боковых окон до задних колёс, чтобы подчеркнуть индивидуальность бренда «Ситроен». Две близко расположенные белые полосы, символизирующие шевроны, также повторяются со всех четырёх сторон автомобиля.

Эта ливрея — работа команды дизайнеров «Ситроен» в тесном сотрудничестве с Citroen Racing, призванная утвердить новую индивидуальность бренда с помощью динамичной и впечатляющей графики, которая оставляет пространство для всех членов C3 Rally2 Family для выражения своей индивидуальности», — говорится в официальном сообщении «Ситроена».

Отметим, что российский пилот Николай Грязин в этом году станет заводским гонщиком «Ситроена» в категории WRC2 чемпионата мира по ралли.