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Журналист Фабрега: Гран-при Формулы-1 точно будет в Мадриде

Журналист Фабрега: Гран-при Формулы-1 точно будет в Мадриде
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Испанский журналист Альберт Фабрега сообщил о том, что Гран-при Формулы-1 появится в Мадриде. На следующей неделе должна появиться более подробная информация по данному поводу.

«В следующий вторник у нас будет более подробная информация, но в Мадриде точно будет Гран-при Формулы-1», – написал Фабрега в своих социальных сетях.

Отметим, что позже журналист по неизвестным причинам удалил свой пост.

Ранее издание OK Diario сообщало о том, что Формула-1 готовится объявить о Гран-при Мадрида, который войдёт в календарь 2026 года, Этап пройдёт на городской трассе в районе Вальдебебас. Действующий контракт с этапом, который ежегодно проводится в Барселоне, рассчитан до 2026 года включительно, что даёт Испании возможность стать хозяйкой сразу двух Гран-при. Также сообщается, что этап в Барселоне сохранит за собой название «Гран-при Испании».

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