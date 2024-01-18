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«Мерседес» заявил, что по-прежнему управляет карьерой Окона

«Мерседес» заявил, что по-прежнему управляет карьерой Окона
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Гвен Лагрю, руководитель юниорской команды «Мерседеса», сообщил, что пилот «Альпин» француз Эстебан Окон по-прежнему связан с немецкой командой.

Напомним, Окон подписал контракт с «Мерседесом» в 2015 году и в 2016-м дебютировал в «Королевских гонках» за «Манор», после чего два сезона провёл в «Форс Индии». В 2020 году стал выступать за «Рено».

«Он по-прежнему связан с нами. Он гонщик «Альпин» и предан «Альпин», но мы по-прежнему управляем его карьерой. В Формуле-1 всего 20 мест, и мы все в том или ином роде сотрудничаем в интересах спорта. У нас очень хорошие отношения с «Альпин» и другими. Мы всегда стараемся найти наилучшее решение для совместной работы в интересах команды и гонщика», — приводит слова Лагрю издание The Race.

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