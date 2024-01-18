В «Форде» рассказали о новых технологиях при разработке двигателя «Ред Булл» в 2026 году

Американский концерн «Форд» сотрудничает с «Ред Булл» в Формуле-1. Компании будут совместно выпускать силовые установки начиная с 2026 года. Глава Ford Motor Company Джим Фарли объяснил, какие технологии будут использованы для новых силовых установок.

«Мы возвращаемся в Формулу-1 так, как не возвращались раньше. Оказывается, в Формуле-1 лучшая аэродинамика, лучшая телеметрия, лучшая цифровая диагностика.

И на самом деле, нам нужны все эти вещи для электрических автомобилей. Так что фактически мы возвращаемся к 70-м годам с чистым переносом технологий. Мы собираемся буквально передать ей («Ред Булл») технологию.

Мы можем предложить им аккумуляторные технологии, потому что в 2026 году они будут на 50% электрическими и им нужны аккумуляторы с высоким разрядом – и мы делаем это, например, в NHRA.

С другой стороны, мы можем получить телеметрию, цифровую диагностику, а также аэродинамику, которая может использоваться при производстве электромобилей для уменьшения заряда аккумулятора.

Они являются лучшими в мире по многим из этих технологий, и мы отчаянно нуждаемся в них, поскольку автомобильный бизнес меняется», – приводит слова Фарли Speedcafe.