Экклстоун: вы можете посадить Ферстаппена в «Макларен» или «Мерседес», и он выиграет

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун дал комментарий по поводу главных, по его мнению, талантов чемпионата на данный момент.

«Макс — это мера всех вещей на данный момент. Вы можете посадить его в «Макларен», «Феррари» или «Мерседес», и он выиграет.

Из молодых пилотов больше всего меня впечатляет австралиец Оскар Пиастри. Когда-нибудь он станет чемпионом.

Мне также жаль Мика Шумахера. Ему так и не дали возможности показать, на что он способен. Мик был потерян не в той команде и не с теми людьми. Люди в «Хаасе» взяли его из-за его имени. Их никогда не интересовало, насколько он хорош или плох», — приводит слова Экклстоуна GPToday.

Ранее Экклстоун выразил мнение, что немецкой команде «Мерседес» не по силам составить конкуренцию «Ред Булл».