Анонсирован первый в мире суперкар с кузовом из паучьего шёлка

Компания Velozzi объявила о том, что планирует построить первый в мире суперкар с использованием паучьего шёлка. Проект получил название Velozzi Hypercar, по словам его авторов, этот автомобиль «изменит будущее».

Velozzi Hypercar Фото: Velozzi

Предполагается, что паучий шёлк будет использоваться наравне с углеродным волокном при создании кузова и монокока. В Velozzi отмечают, что паучий шёлк по своим свойствам превосходит сталь, углеродное волокно, титан и кевлар, обеспечивая прочность при малой массе. Соответствующими технологиями Velozzi поможет компания Spidey Tek.

Velozzi Hypercar Фото: Velozzi

«Сочетание прочности и эластичности паучьего шёлка позволяет использовать его в самых разных областях. Кроме того, мы можем изменять его свойства, что делает паучий шёлк материалом следующего поколения», — приводит слова научного директора Spidey Tek доктора Рэнди Льюиса официальный сайт Velozzi.

Velozzi Hypercar Фото: Velozzi

Предполагается, что Velozzi Hypercar получит двигатель V12 и шестиступенчатую трансмиссию. По данным New Atlas, автомобиль будет достигать 100 км/ч за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составит 370 км/ч. В планах Velozzi построить 100 таких автомобилей.