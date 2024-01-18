В «Порше» высказались на тему возможного присоединения к Формуле-1

Немецкий автопроизводитель «Порше» по-прежнему заинтересован в возможности присоединиться к Формуле-1. Об этом рассказал директор по автоспорту компании Михаэль Драйзер. В настоящий момент бренд участвует в различных программах в автоспорте (Формула-E, «24 часа Ле-Мана»).

«Автоспорт всегда будет в центре нашего бренда. Формула-1 остаётся для нас интересной гоночной серией. В ближайшие несколько лет мы концентрируемся на текущих заводских программах в сериях WEC и IMSA, а также в Формуле-E с Porsche 99X Electric. Наша главная цель – борьба за победу в любой серии, где мы участвуем», — приводит слова Драйзера BlackBook Motorsport.

Напомним, в сентябре 2022 года в «Порше» сообщили о срыве сделки с австрийской командой «Ред Булл». При этом говорилось, что компания стремится договориться с другими гоночными коллективами, в частности с «Маклареном». Но и те переговоры не привели к результатам.