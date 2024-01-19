«Альфа Таури» подтвердила новое название команды, переименовав аккаунт в социальной сети

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» действительно будет называться Visa Cash App Racing Bulls.

Накануне в СМИ появилась информация о новом названии коллектива, которая базировалась на регистрации доменного имени racingbulls.com, которое автоматически перенаправляет на страницу с презентацией «Альфа Таури», расположенной по адресу visacashapprb.com. Возникло предположение, что команда будет выступать под названием Visa Cash App Racing Bulls.

Сегодня эта информация получила подтверждение, так как коллектив переименовал свой официальный аккаунт в известной социальной сети на visacashapprb, что расшифровывается как Visa Cash App Racing Bulls, где первые три слова посвящены титульному спонсору.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что команда будет носить название Racing Bulls.