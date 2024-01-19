Зак Браун: нет такой суммы, за которую «Макларен» готов отпустить Норриса

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о пилоте команды Ландо Норрисе, признавшись, что гоночный коллектив будет делать всё возможное, чтобы сохранить его.

«Будет ли Норрис стоить сто миллионов, как футболист? Я недостаточно разбираюсь в футболе, чтобы понимать, какова его экономика! Но он ценный гонщик, большой актив для команды. Нет такой суммы, за которую мы были бы заинтересованы отпустить его», — приводит слова Брауна издание Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Норрис занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 205 очков. Его товарищ по команде Оскар Пиастри был девятым (97 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».