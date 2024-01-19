Зак Браун поделился мнением о шансах «Макларена» навязать борьбу «Ред Булл» в сезоне-2024

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о шансах английской команды навязать борьбу «Ред Булл» в сезоне-2024.

«Очевидно, что мы хотим продолжать сокращать отставание. В прошлом году мы закончили сезон, будучи второй или третьей командой по скорости, в зависимости от того, на какой трассе мы выступали.

Развитие болида получилось очень хорошим, но кажется, что «Ред Булл» в прошлом году не развивали болид по ходу сезона в той степени, в которой им бы этого хотелось. Так что это может стать неприятным сюрпризом для всех нас», – приводит слова Брауна Motorsport.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошлого сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен.