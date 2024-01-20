Никита Бедрин завоевал второй подиум в сезоне Ф-4 ОАЭ, Максимилиан Попов — 14-й

Пилот команды Mumbai Falcons Фредди Слейтер выиграл первую гонку второго этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который проходит в эти дни на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Для Слейтера это уже вторая победа подряд.
Слейтер стартовал со второй позиции, но на четвёртом круге, когда трассу покинул автомобиль безопасности, лидер чемпионата опередил стартовавшего с поула Алекса Пауэлла. Никита Бедрин финишировал третьим, оставив позади Рашида Аль-Дахери, Дориан Пен и Габриэля Стилпа. Для Бедрина это уже второй подиум в сезоне — ранее россиянин выиграл вторую гонку первого этапа.
Максимилиан Попов квалифицировался на 13-й позиции и на первом круге прорвался в топ-10. Однако дебютанту не удалось сохранить место в топ-10, и в итоге он финишировал 14-м. Тем не менее это пока лучший результат Попова в текущем сезоне.
Ф-4 ОАЭ. Второй этап, первая гонка (топ-10):
1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 14 кругов.
2. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) +2,335 сек.
3. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) +2,729.
4. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) +3,120.
5. Дориан Пен (Prema Racing) +4,958.
6. Габриэль Стилп (Hitech Pulse-Eight) +6,006.
7. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) +6,421.
8. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) +7,455.
9. Рафаэль Нарак (R-ace GP) +8,324.
10. Зак Скулар (Yas Heat Racing Academy) +15,321.
…14. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) +17,309.
В общем зачёте Слейтер увеличил свой отрыв до 29 очков, а второе место теперь занимает Бедрин. На третью строчку поднялся Диген Фэйрклаф, который опередил Кина Накамуру-Берту, а топ-5 замыкает Рашид Аль-Дахери. Максимилиан Попов занимает 23-ю позицию.
Ф-4 ОАЭ. Общий зачёт (топ-10):
1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 77 очков.
2. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 48.
3. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) — 42.
4. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 39.
5. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) — 37.
6. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 36.
7. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) — 31.
8. Дориан Пен (Prema Racing) — 22.
9. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) — 18.
10. Джек Битон (AGI Sport) — 15.
…23. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) — 0.
Вторая гонка этапа Ф-4 ОАЭ стартует в субботу, 20 января, в 17:40 по московскому времени, а финальный заезд состоится в воскресенье, 21 января.