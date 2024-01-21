Хайдфельд: Райкконен — не такой пофигист, как все думают

Экс-пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд ответил на вопрос о том, являлся ли чемпион Ф-1 Кими Райкконен «пофигистом» за пределами гонок.

«Скажу так, Кими не такой пофигист, как все думают. Невозможно стать чемпионом мира с таким отношением, даже если ты Кими Райкконен. Есть у меня такой пример. Будучи напарниками, мы тренировались вместе в Таиланде в изнуряющую жару. Кими в буквальном смысле тренировался до упаду. Вот вам и разговоры о том, что ему всё равно! Наверное, так кажется со стороны, но самом деле это не так», – сказал Хайдфельд в интервью Motorsport-Total.

Напомним, финн Кими Райкконен – чемпион Формулы-1 в 2007 году, двукратный вице-чемпион (2003, 2005) и трёхкратный бронзовый призёр (2008, 2012, 2018).