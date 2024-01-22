«Ко мне были добры». Ферстаппен иронично рассказал, как сдавал на права

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о том, как получал водительские права вскоре после дебюта в Формуле-1.

«Экзаменатор сказал мне повернуть направо, а я повернул налево. А затем я не уступил дорогу [пешеходам]. Он не был рад. Я спорил с ним, потому что считал, что их фактически не было на переходе. Я подумал: «Их ведь ещё нет, почему я должен останавливаться?»

Да, я сдал, к счастью. Было бы неловко, если бы я этого не сделал. Думаю, что ко мне были добры», — приводит слова Ферстаппена издание The Times.

Ранее Ферстаппен рассказал, почему болеет за голландский футбольный клуб ПСВ.