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«Ко мне были добры». Ферстаппен иронично рассказал, как сдавал на права

«Ко мне были добры». Ферстаппен иронично рассказал, как сдавал на права
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о том, как получал водительские права вскоре после дебюта в Формуле-1.

«Экзаменатор сказал мне повернуть направо, а я повернул налево. А затем я не уступил дорогу [пешеходам]. Он не был рад. Я спорил с ним, потому что считал, что их фактически не было на переходе. Я подумал: «Их ведь ещё нет, почему я должен останавливаться?»

Да, я сдал, к счастью. Было бы неловко, если бы я этого не сделал. Думаю, что ко мне были добры», — приводит слова Ферстаппена издание The Times.

Ранее Ферстаппен рассказал, почему болеет за голландский футбольный клуб ПСВ.

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