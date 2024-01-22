Палоу — о конфликте с «Маклареном»: Пато О’Уорд может подождать, пока кто-то травмируется

Двукратный чемпион IndyCar испанец Алекс Палоу в очередной раз высказался о своём конфликте с «Маклареном».

Напомним, ранее Палоу отказался выступать за «Макларен» в IndyCar. Испанец подписал контракт с британской командой в октябре 2022 года, и, согласно условиям, с 11 сентября 2023 года должен был стать резервистом «Макларена» в Ф-1, однако он не стал этого делать. Теперь ему грозит многомиллионный штраф.

«Не было никаких признаков того, что для меня откроется дверь в Формулу-1. Я слишком стар, чтобы смотреть и ждать, пока кто-то травмируется, и таким образом получить свой шанс. Пато (О’Уорд – мексиканец, выступающий в IndyCar за «Макларен». – Прим. «Чемпионата») может подождать, пока кто-то травмируется», — приводит слова Палоу Associated Press.