Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода показал силовые тренировки для подготовки к новому сезону Формулы-1

Юки Цунода показал силовые тренировки для подготовки к новому сезону Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал комплекс физических упражнений, который выполняет в рамках подготовки к новому сезону Формулы-1. Юки поупражнялся на велотренажёре, провёл боксёрский спарринг, выполнил упражнения со штангой и мячом.

«Сжигаю зимние калории», — подписал фото японский гонщик.

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

По итогам минувшего сезона Формулы-1 Цунода занял 14-е место в общем зачёте пилотов, набрав 17 очков. Его товарищ по команде, австралиец Даниэль Риккардо, присоединившийся к гоночному коллективу по ходу сезона, закончил 2023 год на 17-й позиции с шестью баллами. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ранее о конкурентах за место в «Ред Булл» на сезон-2025 высказался глава команды Кристиан Хорнер.

Материалы по теме
Хорнер высказался о Пересе и других конкурентах за место в «Ред Булл» на сезон-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android