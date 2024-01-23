Представлена схема трассы Гран-при Испании Ф-1 в Мадриде

Пресс-служба Формулы-1 показала схему трассы Гран-при Испании, который будет проводиться в столице страны – городе Мадриде. Как сообщалось ранее, стороны заключили соглашение сроком на 10 лет – с 2026 по 2035 год.

Фото: https://www.formula1.com

«С большим удовлетворением мы объявляем, что Формула-1 прибывает в Мадрид, регион и столицу, демонстрирующие открытость и доверие. Мы являемся главным двигателем процветания и прогресса Испании. Это событие, за которым, как мы ожидаем, в глобальном масштабе будут следить 70 миллионов человек, приведёт к увеличению ВВП Мадрида более чем на € 450 млн в год и созданию 8200 рабочих мест», — сказала председатель правительства автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо.