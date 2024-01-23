Тюнинг-ателье построит 1700-сильный Dodge Challenger. Он будет быстрее Rimac Nevera

Тюнинг-ателье Hennessey Performance объявило о создании подразделения особых проектов — Hennessey Special Opertations (HSO), а его первым автомобилем станет Dodge SRT Demon 1700 с двигателем мощностью 1700 лошадиных сил.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

По задумке авторов, автомобиль получит новый двигатель V8 с двумя турбинами и будет способен проезжать четверть мили с места за 7,9 секунды. Для сравнения: стандартный Dodge Challenger SRT Demon 170 с 6,2-литровым V8 мощностью 1025 сил преодолевает дрэг-стрип за 8,91 секунды. Более того, если в Hennessey добьются заданных параметров, то SRT Demon 1700 будет быстрее Rimac Nevera — один из быстрейших электромобилей мира проезжает четверть мили за 8,25 секунды.

Работа над HSO Dodge SRT Demon 1700 продолжается, когда именно этот автомобиль можно будет увидеть на трассе, пока не сообщается. Известно, что в Hennessey планируют выпустить эту машину тиражом в 12 экземпляров.

Отметим, что недавно Corvette C8 Z06 от Hennessey, который принадлежал основателю компании Джону Хеннесси, проехал «Трассу Америк» быстрее любого другого Chevrolet Corvette.