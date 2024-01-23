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Де Врис – об увольнении из «Альфа Таури»: мне было очень больно

Де Врис – об увольнении из «Альфа Таури»: мне было очень больно
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Популярный нидерландский пилот Ни де Врис рассказал о том, как он пережил увольнение из Формулы-1 в прошлом году. Гонщик признался, что ему было тяжело. Однако де Врис считает, что на этом жизнь не заканчивается.

«Какое-то время мне было очень больно. Но это не значит, что с уходом из Формулы-1 жизнь закончилось. Нет, она продолжается. Жизнь – это большое путешествие. Случившееся – часть этого путешествия. Нужно продолжать развиваться. Какой смысл думать о негативе или продолжительный период времени жалеть о случившемся? Это ведь всё равно никак не поможет. Нам выпала честь быть гонщиками. И это настоящая привилегия. Я жду новых вызовов», – приводит слова де Вриса GP Today.

Напомним, по ходу прошлого сезона Ник де Врис был уволен из команды Формулы-1 «Альфа Таури» из-за неудачных результатов.

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