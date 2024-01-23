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Марк Маркес заявил, что у его младшего брата Алекса больше шансов на победу в первой гонке

Марк Маркес заявил, что у его младшего брата Алекса больше шансов на победу в первой гонке
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, для которого предстоящий сезон станет первым в составе команды «Грезини», высказался о своём напарнике и брате Алексе Маркесе.

«Я думаю, у Алекса будет больше шансов на победу в первой гонке в Катаре, чем у меня. Я сейчас не в том состоянии, чтобы думать о победах, но посмотрим. Если это будет победа «Грезини», мы будем счастливы.

Алексу не нужно торопиться, результаты придут. Нужно быть реалистом. Я всегда говорил, что нельзя заканчивать чемпионат десятым и начинать следующий, думая, что выиграешь его. Этого не бывает.

Если ты десятый, ты должен начать думать, что можешь попасть в топ-7 или топ-5. Постепенно твой аппетит растёт. Спортсмен не может так резко меняться за один год. Прогресс — длительный процесс.

Самое важное для Алекса — не возлагать завышенных ожиданий на себя и команду, потому что я в боксе. Ему нужно всё время быть реалистом», — приводит слова Марка Маркеса Crash.net.

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