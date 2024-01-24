Баньяя: в этом сезоне у Марка Маркеса будет выигрышный мотоцикл, сильнее, чем прошлогодний

Двукратный чемпион мира Франческо Баньяя высказался о своих конкурентах в борьбу за титул в новом сезоне MotoGP.

«Что касается Марка Маркеса, я думаю, что многие гонщики будут конкурентоспособны в этом сезоне. Мотоцикл 2023 года, на котором он поедет в новом сезоне, выигрышный и наверняка лучше, чем тот, на котором он ездил в прошлом сезоне. Так что давайте посмотрим, как всё сложится.

Хорхе Мартин? Я не знаю, будет ли Мартин соперником снова. Наверняка он сильный гонщик и будет конкурентоспособен, но сейчас слишком рано об этом говорить. Давайте подождём», — приводит слова Баньяи motorcyclesports.

В минувшем сезоне MotoGP Баньяя завоевал свой второй титул чемпиона мира. Хорхе Мартин занял второе место в общем зачёте.