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Хуан Пабло Монтойя войдёт в Зал славы автоспорта Индианаполиса

Хуан Пабло Монтойя войдёт в Зал славы автоспорта Индианаполиса
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя и чемпион IndyCar 2004 года Тони Канаан войдут Зал славы автоспорта Индианаполиса в 2024 году, сообщает пресс-служба Музея автоспорта Индианаполиса.

Как сообщается, оба гонщика официально войдут в состав Зала славы на церемонии включения, которая пройдёт 24 мая 2024 года в Индианаполисе. Эти двое стали победителями голосования, в котором принимали участие 14 номинантов.

Хуан Пабло Монтойя выступал в Формуле-1 с 2001 по 2006 год, одержав семь побед и 30 раз поднявшись на подиум. После завершения карьеры в Формуле-1 Монтойя выступал в таких сериях, как NASCAR и IndyCar.

Канаан выступал в IndyCar на протяжении большей части своей карьеры, одержал 14 побед и стал чемпионом серии в 2004 году.

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