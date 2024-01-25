«Неподходящее название». Бывший пилот Ф-1 раскритиковал ребрендинг «Альфа Таури»

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Гидо ван дер Гарде негативно высказался о новом названии команды «Альфа Таури» — Visa Cash App RB.

«Я знаю, что только что завершил карьеру, поэтому не хочу ворчать о том, что раньше было лучше, но, на мой взгляд, Visa Cash App RB – неподходящее название для команды Формулы-1.

Мы привыкаем к тому, что коммерция вышла на первое место в Формуле-1, как и должно быть, поэтому я полностью поддерживаю подобные коммерческие сделки. Но это звучит как имя, которое не должна носить итальянская команда Формулы-1.

В любом случае, возможно, они докажут, что я был неправ, но не думаю, что в будущем мы будем говорить об этой замечательной команде под названием Visa Cash App RB…», — написал ван дер Гарде на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).